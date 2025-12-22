京都を訪れたドネア、サムライ姿に変身「戦士の精神だ」ボクシングの元世界5階級王者のノニト・ドネア（フィリピン）は17日、東京・両国国技館でWBA世界バンタム級王者の堤聖也（角海老宝石）と対戦し1-2の判定負けを喫した。そのわずか60時間後、思わぬ姿に“変身”する様子を公開し、ファンの驚きを集めている。紫色の妖しい光の中で、ドネアが変身したのは刀を携えたサムライ姿。自身のXとインスタグラムに、上半身の着物を