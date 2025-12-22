by Wikimedia Commons世界中の研究者が「がん」の治療方法を模索する中で、腸内細菌とがんの関係性が注目されています。新たに、日本の北陸先端科学技術大学院大学の研究チームが、は虫類や両生類の腸内細菌が強力な抗がん作用を発揮することを突き止めました。Full article: Discovery and characterization of antitumor gut microbiota from amphibians and reptiles: Ewingella americana as a novel therapeutic agent with d