¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×100ËüËÜ¤òÄ¶¤¨¤ë¿Íµ¤¥²¡¼¥à¡ØÇöºùµ´¡Ù¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØÇöºùµ´¡Ù¡ÊÄÌ¾Î¡ÖÇö¥ß¥å¡×¡Ë¤ÎËÜ¸ø±é¤È¤Ï°ã¤¦¡¢¥é¥¤¥Ö¥³¥ó¥µ¡¼¥È·Á¼°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë ¡ÖHAKU¡¾MYU LIVE¡×¡ÊÇö¥ß¥å¥é¥¤¥Ö¡Ë¤ÎÂè4ÃÆ¤¬¡¢12·î19Æü¤«¤éÅìµþ¡¦Zepp DiverCity¤Ë¤Æ³«Ëë¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÉñÂæ¼Ì¿¿¤È¡¢ÅÚÊýºÐ»°Ìò¤Îµ×ÊÝÅÄ½¨ÉÒ¡¢Æ£Æ²Ê¿½õÌò¤ÎÈõ¸ýÍµÂÀ¡¢»³Æî·É½õÌò¤Îµ±ÇÏ¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥é¥¤¥Ö·Á¼°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÇö¥ß¥å¥é¥¤¥ÖÂè4ÃÆÉñÂæ¼Ì