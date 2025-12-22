チュートリアルの徳井義実＆桃月なしこがW主演を務めるテレビ大阪ドラマドラマ『令和に官能小説作ってます』（2026年1月7日スタート毎週水曜深0：00）のゲストキャストが、このほど解禁された。【画像】官能小説に対する熱意がつづられたキービジュアル2026年1月7日から放送開始のドラマ『令和に官能小説作ってます』（毎週水曜深0：00）フランス書院で実際に起こった話をベースにした小説『令和に官能小説作ってます』