熊本市で去年6月、飲酒運転でバックで逆走して歩行者をはねて死亡させた罪に問われた男の控訴審。福岡高裁は一審の判決を支持し、被告の控訴を棄却しました。■事故直後の映像には…去年6月に熊本市で撮影された、事故直後の映像。歩道には黒い車が停車しているのが確認できます。そして、男が警察官に何かを説明する様子も。男は、元ホストの松本岳被告（25）。酒を飲んで車を運転し、女性をはねて死亡させたとして、危険運転致死