北陸電力志賀原子力発電所と原子力規制庁をつなぐシステムに22日夕方、不具合があり、原子力施設の情報を送信できなくなっていることが分かりました。不具合があったのは志賀原発1号機と2号機の格納容器内の圧力や温度といった情報を原子力規制庁に送信するための緊急時対策支援システム（ERSS）で、22日午後4時ごろからデータが送信できなくなったということです。データを送信するための北陸電力のネットワークで障害が発生した