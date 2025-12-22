日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」が２１日に放送され、元プロ野球選手でタレント・長嶋一茂、かまいたち・山内健司、濱家隆一が出演した。東京・銀座をロケ中、一茂は、思い出のフレンチ店を見つけて「ここのね。フレンチなんですよ。僕、よく、野村監督と一緒に食事をした店」と、ヤクルト時代の恩師・野村克也さんとの思い出を振り返った。一茂は「野村監督、むちゃくちゃ食うんだよね。もう、お亡くなりになる本