ヤクルトは２２日、球団の公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。ホワイトソックス入りが決まった村上宗隆内野手（２５）のインタビュー動画を公開した。インタビューは１０月２８日に収録されたもので、密着の様子も含めて５２分４８秒。村上のラストイヤーを振り返りながら、メジャー挑戦への思いやキャリアの終わり方にも言及した。村上は「必死にアメリカで長くプレーすることを目標にしてますけど、最終的には神宮球場で