国際サッカー連盟（FIFA）は22日、男子の世界ランキングを更新し、日本はアジア最上位の18位で変わらなかった。ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会で日本と同じ1次リーグF組のオランダは7位、チュニジアは41位。1位スペイン、2位アルゼンチン、3位フランスに変動はなかった。（共同）