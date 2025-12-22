大相撲で活躍した元関脇でタレントの豊ノ島がレジェンド・アスリートらとのゴルフ場ショットを公開した。豊ノ島は２２日、自身のインスタグラムを更新。「今日はレザレクションのゴルフコンペ！みんなレザレクションのウェア着て可愛かったなぁ。私はサイズがなくて。つらたん。泣同組は吉田沙保里みかん狩野舞子もう、楽しいメンバー！笑」と記し、レスリングで五輪３連覇の吉田沙保里さん、バレーボールの元日本代