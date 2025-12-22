スキージャンプです。ワールドカップ女子の個人第9戦で下高井郡・野沢温泉村出身の丸山希 選手が優勝！今シーズン5勝目を挙げました。20日にスイスで行われたスキージャンプワールドカップ女子の個人第9戦。野沢温泉村 出身で「北野建設」に所属する27歳の丸山希選手は1本目。136.5メートルをマークし2位につけます。続く2本目。「134メートル」のジャンプ。飛型点でトップの選手