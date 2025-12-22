１１日、桃源県の集鎮安置小区にある磁気部品を手がける常徳市金磁電器の農村工場で、インダクタ製品の品質を検査する従業員。（常徳＝新華社記者／陳思汗）【新華社常徳12月22日】中国湖南省常徳市桃源県はここ数年、農業と林業が盛んで人口が多いという地域特性を生かし、「農村工場」の整備を積極的に進めている。労働集約型企業を郷鎮（町村）に誘致して工場を設け、住民に職住近接で働ける場をつくった。同時に、住民が空き