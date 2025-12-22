歌手のaikoさんは12月21日、自身のX（旧Twitter）を更新。「ほんまにごめんなさい」と謝罪しました。【投稿】aikoの謝罪「真摯な対応いつもありがとう」aikoさんは「LLP24.9グッズのブルゾンに不具合があると言う投稿を何通か読みました。頑張って作ったのにどこでこうなってしまったのか悲しいです本当にごめんなさい。このポストを見て該当する方がいたらBabyPeenatsにお問い合わせしていただけないでしょうか。ほんまにごめんな