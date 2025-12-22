コンビニスイーツのトレンドを10年以上取材している筆者が、今年のコンビニスイーツの動向を振り返ります。2025年、セブン-イレブンではどういう新商品が登場してヒットしたのかを担当者に取材しました。【画像】中の人に聞いた！2024年に売れた「セブンの人気スイーツ」カスタード＆ホイップの主力商品がリニューアルで絶好調！今年、セブン-イレブンのスイーツで好調だったのは4月と9月の2回リニューアルした「たっぷりホイップ