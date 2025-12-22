中国のバーチャルデジタルヒューマン分野における初の国家標準「情報技術カスタマーサービス型バーチャルデジタルヒューマンに関する一般技術要求」が発表された。同標準の制定により、業界における技術規範の空白が埋められ、カスタマーサービス型バーチャルデジタルヒューマンの研究開発、製造、応用に対して統一された技術的要件と評価基準が示された。中央テレビニュースアプリが伝えた。カスタマーサービス型バーチャルデジタ