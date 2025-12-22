アンカー・ジャパンは、6月26日よりモバイルバッテリーのリコールを開始しました。製造工程での不適切な部材使用により、事故が発生する可能性があるためです。安全のため、対象製品を持っている人は使用を中止し、速やかに回収・交換の手続きを行う必要があります。【画像】10秒で分かるリコールまとめ対象製品の確認方法と詳細リコールの対象となっているのは、以下の2機種です。1. Anker Power Bank (10000mAh, 22.5W)：ブラッ