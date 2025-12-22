中日はアブレウ獲得、2024年に西武で抑えを務めて28セーブ2025年も終わりが近付く中、球界ではストーブリーグが盛り上がりを見せている。22日には4球団が助っ人獲得を発表。また日本を代表する主砲の次なる挑戦の地が決まった。ホワイトソックスは21日（日本時間22日）、ヤクルトからポスティングシステムを利用した村上宗隆内野手と契約を結んだことを発表した。2年総額3400万ドル（約52億7000万円）で背番号は「5」に決定。2