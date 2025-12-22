『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年を記念したコラボカフェ「EVANGELIONシリーズ30周年×YOKOHAMAコラボカフェ in Cafe Fan Base」が、2026年1月16日（金）から2月26日（木）までの期間、神奈川・横浜市みなとみらいにあるランドマークプラザ5階「Cafe Fan Base」で開催される。 【写真】作品の世界観をイメージ！コラボメニュー＆グッズ一覧■各種特典も用意今回開催されるコラボカフェは、『エヴァンゲリオン』に登場する