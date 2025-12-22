DeNAから海外フリーエージェント（FA）権を行使して西武に移籍した桑原将志外野手（32）が22日、埼玉県所沢市の球団施設で入団会見した。「環境を変えることで野球人、人間としての深みを増したい」と決断の理由を語った。年俸2億円プラス出来高払いの複数年契約での加入。背番号7は交渉の席で提示された。元監督の松井稼頭央、石毛宏典ら球団を代表する名選手がつけた「7」にも西武の熱意を感じたという熱血漢は「心にグサッ