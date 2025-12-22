11人組ガールズグループ「ME:I」のメンバー4人が12月末をもって活動を終了することが分かりました。【映像】ME:I 公式サイトにて活動終了を発表2025年12月22日、「ME:I」はグループの公式サイトで、「このたび、COCORO、RAN、SHIZUKU、KOKONAは、2025年12月31日をもちまして、株式会社LAPONE GIRLSとの専属マネジメント契約を満了し、ME:Iとしての活動を終了いたしますことを、ご報告申し上げます。日頃より温かいご支援を賜っ