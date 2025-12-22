元新体操日本代表の畠山愛理（31）が、Instagramを更新。夫でメジャーリーグ「シカゴ・カブス」の鈴木誠也選手（31）と息子が絵本を読んでいる様子を公開した。【映像】鈴木選手と息子の“顔出し”親子ショット（複数カット）2019年12月に鈴木選手との結婚を発表し、3歳と1歳、2人の男の子を育てている畠山。Instagramでは“夫婦デート”の写真や、鈴木選手と顔を寄せ合う息子の顔出し親子ショットなど、家族との日常を発信し