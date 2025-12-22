イングランド・プレミアリーグのリバプールに所属する日本代表ＭＦ遠藤航（３２）が、負傷によってさらに居場所を失う可能性が出てきた。遠藤は途中出場した６日のリーズ戦で右足首を負傷。アルネ・スロット監督は１２日の会見で数週間の離脱となる見通しを語っていた。そんな中、リバプール情報を扱うメディア「ライジング・ザ・コップ」は「リバプールの新布陣は常に４人以上のＭＦがピッチに立つため、遠藤は今後数週間、