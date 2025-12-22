フィギュアスケートの全日本選手権（１９〜２１日、東京・国立代々木競技場）で５連覇を達成した女子の坂本花織（シスメックス）が?葛藤?を明かした。２０２６年ミラノ・コルティナ五輪の代表に内定したエースは２２日、都内で報道陣の取材に対応。３度目の大舞台に向けて「（２２年北京五輪は）個人は銅（メダル）だったので、銀以上というのはある。団体は最初３位だったじゃないですか。いろいろあって繰り上がりで２位だっ