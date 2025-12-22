日本相撲協会は２２日、大相撲初場所（来年１月１１日初日、東京・両国国技館）の新番付を発表した。新入幕の朝白龍は東京・墨田区の高砂部屋で会見。自身のしこ名が大きく載った番付表を見て「序ノ口に初めて番付に名前が乗った時、めちゃくちゃうれしかったけど、（小さくて）見えなくて。名前が幕内のところにあるのは本当にうれしい。もっと（番付が上の）右側に寄っていきたい」と笑顔を見せた。拓大を経て、２３年初場所