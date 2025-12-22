湯船に浮かぶ、色鮮やかなユズ。22日は1年で昼の時間が最も短い「冬至」です。松本市の温泉施設「瑞祥」では、午前9時半の開店と同時に冬至限定のサービス、「ゆず湯」が始まりました。今年はお湯に触れて崩れないよう高知県産などのユズおよそ「350個」を袋に入れて用意。訪れた人たちは、ユズの香りを楽しみながら、体を温めていました。客は「とてもいい香り。今すでにぽかぽかで、ゆず湯は毎年やってほしい」湯の華銭湯