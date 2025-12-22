テレビ大分 ◆佐賀関市民センター 「メリークリスマス！」 大規模火災の被害にあった大分県大分市の佐賀関。避難所に22日、やってきたのは総勢50人のサンタクロースたちです。 福岡を拠点に活動する災害ボランティア団体「日本九援隊」の人たちが、佐賀関地域で暮らす人たちを元気づけようとサンタクロースに扮してやってきました。 避難者や地域の家族連れなどが集まっていて全国から寄せられ