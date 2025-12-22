自衛官の処遇改善に向けた関係閣僚会議は、自衛官の定員割れが続く中、去年、当時の石破首相が立ち上げたもので自衛官の給与引き上げを念頭にした俸給表の改定を2028年度中に行うとしていました。22日に首相就任後、初めてこの関係閣僚会議を開いた高市首相は「防衛力の中核である自衛官の人材確保は政府を挙げて取り組むべき至上命題」と述べた上で、自衛官の俸給表改定を1年前倒しして2027年度に行うよう指示しました。改定は、