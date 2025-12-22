今年の世界陸上女子800メートル日本代表で、東大阪大敬愛高3年生の久保凛（17）が、12月21日に行われた「全国高校駅伝」に出場。9人を抜く走りを見せたことがネット上で話題になっている。 世界陸上で注目、“めっちゃ足早いギャル”が鬼滅ポーズ披露「走ってる時でさえ可愛い」「キレイ過ぎるやろ」 2年連続で2区を任された久保は18位でタスキを受け取ると、区間3位となる13分2秒の力走を披露。9人抜きを果たし