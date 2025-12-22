俳優の北川景子が22日、都内で行われた「2025 美的ベストコスメ大賞『ベストビューティ』受賞者発表式」に出席した。北川景子美容誌『美的』(小学館)の読者が選んだ“今年最も輝いている人”に贈られる「ベストビューティ」賞。北川は『美的』のお姉さん版雑誌『美的GRAND』の読者が選ぶ「美的GRANDベストビューティウーマン」に選出された肩出しドレス姿で登場した北川は「読者の方が選んでくださったということが非常にうれしく