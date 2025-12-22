お笑いコンビ「ナイツ」の塙宣之さんが、2025年12月22日放送のラジオ番組「ナイツ ザ・ラジオショー」（ニッポン放送）で、21日に行われた「M-1グランプリ2025」の決勝戦を振り返った。その中で、3位となったお笑いコンビ「エバース」の1本目のネタを絶賛するも、2本目については「なんなんだよあの2本目！」と酷評する場面があった。1本目は絶賛「これ以上の漫才ある？」「完璧だもん」M-1グランプリでは、ファーストラウンドで決