»°¹¥µ±¸¶ºî¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¡ØÍ«¹ñ¤Î¥â¥ê¥¢¡¼¥Æ¥£¡Ù¤ÎÏ¢ºÜ10¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØÍ«¹ñ¤Î¥â¥ê¥¢¡¼¥Æ¥£¡ÙÈì¿§¤Î¸¦µæ Reprise¤Î¸ø±éÆüÄø¤¬·èÄê¡£Åìµþ¡¦Å·²¦½§ ¶ä²Ï·à¾ì¤Ë¤Æ2026Ç¯6·î27Æü¡Á7·î19Æü¤Ë¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£Ê»¤»¤Æ¡¢30ÉÃCM¡¢¥á¥¤¥ó¥­¥ã¥¹¥È¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØÍ«¹ñ¤Î¥â¥ê¥¢¡¼¥Æ¥£¡ÙÈì¿§¤Î¸¦µæ Reprise¥á¥¤¥ó¥­¥ã¥¹¥È¿Ø¸¶ºî¤Ï2016Ç¯¤«¤é¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×SQ.¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò´©¡Ë¤ÇÂç¹¥É¾Ï¢ºÜÃæ¤ÎÌ¡²è¡ØÍ«¹ñ¤Î¥â¥ê¥¢¡¼¥Æ