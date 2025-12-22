ºî¶Ê²È¡¦³á±ºÍ³µ­¤¬¡¢12·î21Æü¤Ë¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥¿¥Ë Äá¤Î´Ö¤Ë¤Æ¡¢¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¡ãYuki Kajiura LIVE Special edition ¡Á¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼2025¡Á¡ä¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÆîÎ¤ÐÒ¹á¤¬ÅÐ¾ì¡£FictionJunction YUUKA¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿1ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDestination¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¡¢¡ÖÀ»Ìë¡×¤ò²Î¾§¤·¡¢2026Ç¯7·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ãYuki Kajiura LIVE vol.#22 ¡Áprecious pieces¡Á¡ä¤Ë¡¢20