２１日に行われた漫才師Ｎｏ．１を決める「Ｍ―１グランプリ」で２１代目王者に輝いたコンビ「たくろう」の赤木裕（３４）について、ネット上で「誰に似ているか」という議論が巻き起こっている。たくろうは赤木ときむらバンド（３５）によるコンビで２０１６年に結成。初となったＭ−１決勝では、ファーストラウンド７番手で登場すると、８６１点で２位となり上位３組による最終決戦へ進んだ。エバース、ドンデコルテとの争い