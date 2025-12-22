ロッテ・佐藤都志也捕手、岡大海外野手が２２日、千葉市内で行われたビックカメラ主催の「千葉ロッテマリーンズファンミーティングｉｎペリエ」に出演し、約２００人のファンと交流した。イベント中、主催のビックカメラの司会者から「最近、買って良かったと思う家電は」と問われた。佐藤は「僕は寝室用に空気清浄機を買いました。リビングなどにはあったが、寝室にあると空気がきれいに感じて、睡眠の質がすごく上がったと