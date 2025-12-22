ベストイレブンにはJ2制覇の水戸から最多4人が選出されたJリーグは12月22日、2025シーズンの明治安田J2リーグ各賞の受賞者を発表した。今季のJ2で最も活躍した選手に贈られる最優秀選手賞には、V・ファーレン長崎のMFマテウス・ジェズスが選出された。マテウス・ジェズスは今季、38試合に出場して19得点をマーク。圧倒的な得点能力でチームを牽引し、得点王とのダブル受賞という快挙を成し遂げた。また、ベストイレブンにはJ2