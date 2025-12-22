◎あすの全国の天気23日(火)は日本海側も含めて、広い範囲で晴れるでしょう。ただ、湿った空気が流れ込む紀伊半島周辺は、午後から雲が増えてきそうです。夜は東海や近畿、四国の太平洋側など一部で雨が降るでしょう。◎あすの予想気温朝の最低気温は全国的に前日より低く、冷え込みが強まるでしょう。札幌は2℃低い−5℃、釧路は10℃低い−9℃、仙台は6℃低い−1℃、宇都宮は9℃低い−1℃、東京は6℃低い3℃、名古屋は4℃低い4℃