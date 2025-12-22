2年ぶりのリーグ優勝を達成した阪神が22日、7日間のハワイV旅行を終えて関西国際空港に帰国した。到着ゲートには約50人のファンが待機。約10時間のフライトを終えた選手の表情は長旅でややお疲れムードだったが、ファンからは「優勝おめでとう」、「おかえりー」、「来年も頼むでー」などの声が飛んだ。