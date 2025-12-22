北海道砂川市の要請でヒグマを猟銃で駆除した際に民家付近で発砲したとして、道公安委員会から猟銃所持の許可を取り消す処分を受けた猟友会の男性（７６）が、道に処分の取り消しを求めた訴訟の上告審で、最高裁第３小法廷（林道晴裁判長）は２２日、原告側と被告側の双方から意見を聞く弁論を来年２月２７日に開くことを決めた。男性の敗訴とした２審判決が見直される可能性がある。処分を巡っては、ハンターの責任が重すぎる