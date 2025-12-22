フィギュアスケートの全日本選手権で新潟市出身の中井亜美選手が4位に入り来年2月のミラノ・コルティナオリンピックへの切符をつかみ取りました。オリンピックが夢から目標に変わったという中井亜美選手。代表3枠の最終選考を兼ねた全日本選手権に出場しました。ショートプログラムの冒頭で3回転半の大技トリプルアクセルをきれいに着氷します。続くコンビネーションも見事に成功。充実の表情で演技を終え3位と