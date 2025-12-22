サンボマスターが、新たな創作拠点“=MONOLITHIC BUS STUDIO=”より完全セルフレコーディングされたEP『Naked E.P.』を2026年2月18日にリリースする。 （関連：チャットモンチー、サンボマスター、THE BLUE HEARTS……カバーCMソングで蘇る平成の名曲たち） 本情報は、本日12月22日にバンドのYouTubeチャンネルにて公開された動画内で発表。本作は、サンボマスターの3人でしか生