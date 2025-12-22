スターラックス航空は、名古屋/中部・福岡〜台北/桃園線の機材を大型化する。夏スケジュール期間中、ビジネスクラス28席とエコノミークラス269席の計297席を配置した、エアバスA330-900型機を投入する。福岡〜台北/桃園線は冬期スケジュールに引き続き、通年で大型化となる。スターラックス航空は現在、日本の11都市に乗り入れている。2月12日から下地島〜台北/桃園線を定期便化し、下地島〜台中線も開設する。■ダイヤJX839名古