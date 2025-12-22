千葉県八街市議会議員の後藤祐樹さんは12月20日、自身のInstagramを更新。愛犬・カールの死去を報告しました。【写真】後藤祐樹氏の愛犬・カール「良く頑張ったね」後藤さんは「皆さまこんばんは。昨日は愛するカールへの応援のコメント、メッセージをたくさんいただき本当にありがとうございました。カールは12月19日の21時30分に天国へ旅立ちました」と報告し、18枚の写真を投稿。1枚目は「昨日泣き疲れてカールの側で寝てた」妻