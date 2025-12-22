コールマンは、人気シリーズ「アウトドアワゴン」の操作性や利便性を大幅に向上させるアイテムとして、「アウトドアワゴンテーブル」と「アウトドアワゴンプッシュハンドル」を、来年2月から順次発売する。コールマンの「アウトドアワゴン」シリーズは、登場以来、キャンプシーンにおけるスタンダードアイテムとして定着、スポーツシーンや防災などあらゆるシーンで活用されるコールマンブランドを代表する製品の一つとなっている