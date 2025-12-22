22日のボートレース津「高虎杯争奪戦」初日5Rは、アクシデントによるレース不成立で発売額の2308万4900円全額が返還となった。レースは中団を追走していた地元・三重支部の星野太郎（49）が1周2マークで佐藤謙史朗（36＝福岡）に後方からつつかれ不完走失格。佐藤は妨害失格となり残り4艇でレースを続けた。ところが本来、2マークから離れた事故艇の外側を走るべきだったところで2周2マークは4艇とも内側を走ってしまい、こ