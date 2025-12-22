エキシビションでスマートフォンを使い、参加選手らの記念撮影をする坂本花織＝国立代々木競技場フィギュアスケートの全日本選手権でミラノ・コルティナ冬季五輪代表に決まった選手らが22日、東京・国立代々木競技場でエキシビションに出演した。女子5連覇の坂本花織（シスメックス）がアンコールでショートプログラムの演目を滑る際に、男子で2連覇した鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が登場。見せ場のステップを一緒に