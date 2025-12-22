年末年始の「玉露抹茶 フラペチーノ®」ほか2種は、いつまで？左から「玉露抹茶 ラテ」、「玉露抹茶 フラペチーノ®」、「はちみつ生姜 米糀ミルク ラテ」スターバックスで過ごす年末年始！2025年12月26日（金）から、”抹茶づくし”でもっちりサクサク新食感のトッピング＆希少な玉露抹茶を使用したフラペチーノとティーラテ、さらに米糀ミルク＆はちみつ生姜を組み合わせた冬の体に寄り添うティーラテが登場！ 販売期間