今回、Ray WEB編集部はうるさい兄について、読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公は兄がゲームをしていて、毎晩うるさいことが悩みです。あまりにもうるさいので主人公が兄の部屋に突撃すると、怒りながらゲームをしていました。一度主人公が注意したのにも関わらず、その後も叫び声がうるさい兄。なぜ兄はこんなに怒りながらも、ゲームをしているのでしょうか？原案：Ray WEB編集