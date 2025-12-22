日本相撲協会は22日、大相撲初場所（来年1月11日初日、両国国技館）の番付を発表した。新入幕を果たした羽出山（はつやま、26＝玉ノ井部屋）が東京都足立区の同部屋で会見した。「文字が大きくなった。いろいろな方が見つけやすくなったので、うれしい」昨年の初場所は新十両だった。1年で昇進を決め、「思っていたよりも早かったなと思う。2、3年ぐらいかかると思った」と話した。東京都東村山市出身。同郷の志村けんさん