全国のご当地グルメと音楽、イルミネーションが融合した大型イベント「第四回ふるさと東京応援祭 in SHIBUYA Christmas supported by にしたんクリニック」が、いよいよ残り3日となった。東京・代々木公園で25日まで開催されており、クリスマス直前の駆け込み来場でさらなる盛り上がりを見せている。イベントでは、全国各地から集まったキッチンカーや飲食店96店舗が出店。アツアツのホット飯やご当地スイーツなど、寒い冬にぴ