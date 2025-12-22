きょうは、1年で最も昼が短い二十四節気のひとつ「冬至」です。県内は、寒気の影響で日中の最高気温がきのうより大幅に低くなり、夜もグッと冷え込む見込みです。こうした中、砺波市の温浴施設では、風呂にユズが浮かべられ、利用者がさわやかな香りを楽しみました。砺波市庄川町の「ゆずの郷やまぶき」では、冬至の日に合わせて毎年、ゆず湯を行っています。今年は、香りの強さが特徴の地元・庄川産のユズなど、男湯と女湯にそれ